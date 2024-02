Endlich tut sich wieder was bei Unilever!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unilever beträgt derzeit 13,96, was 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte) von 46 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Unilever wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich für Unilever in diesem Punkt also eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Unilever-Aktie liegt bei 44, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Wenn wir den 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis vergleichen (28,44), zeigt sich, dass Unilever auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Unilever.

Aktuell bietet Unilever eine Dividendenrendite von 3,92 %, was einen Mehrertrag von 0,96 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Neutral".