Endlich tut sich wieder was bei Twilio!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Twilio-Aktie liegt bei 61,73 und zeigt somit eine neutrale Situation an, weder überkauft noch -verkauft. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Daher wird die Einstufung für diese Kategorie insgesamt als "Neutral" vergeben.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Twilio abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 77,33 USD, was einem Potenzial von 11,59 Prozent entspricht, und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Twilio mit 7,62 Prozent deutlich höher als der Branchendurchschnitt von -3,5 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Twilio verläuft bei 63,03 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -4,03 Prozent, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Beurteilung auf Basis der technischen Analyse.