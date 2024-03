Endlich tut sich wieder was bei Tuan Sing!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tuan Sing ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führte. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Tuan Sing-Aktie weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Der RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 60, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und die Diskussionsintensität rund um die Aktie, wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein langfristig neutrales Bild. Die Aktivität der Beiträge wurde als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte indes kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Tuan Sing-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein insgesamt "Schlecht"-Rating. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,28 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,25 SGD liegt, was einer Abweichung von -10,71 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -3,85 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Bereich das Rating "Neutral".