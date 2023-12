Endlich tut sich wieder was bei Transaction!

Die technische Analyse der Transaction-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1799,84 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2183 JPY liegt, was einem Unterschied von +21,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1986,64 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für die Transaction-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Transaction-Aktie liegt bei 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis (41,14) erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Transaction.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weder bei der Stimmungslage noch bei der Kommunikationsfrequenz. Daher erhält Transaction auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also für die Transaction-Aktie sowohl aus technischer Analyse, RSI-Bewertung, als auch aus der Betrachtung der Stimmung und des Buzz ein "Neutral"-Rating.