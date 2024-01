Endlich tut sich wieder was bei Top Standard!

Die Dividendenrendite von Top Standard beträgt derzeit 0 Prozent, was 6,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Top Standard-RSI liegt bei 77,78 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beträgt 44,19, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Top Standard werden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist laut unserer Messung kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Top Standard in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Top Standard derzeit bei 4,19, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 32,28 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.