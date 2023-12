Endlich tut sich wieder was bei Tomra Systems!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Werkzeug zur Identifikation von überkauften oder unterkauften Titeln darstellt. Für die Tomra Asa-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 63, was dazu führt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 27,68, was darauf hinweist, dass die Aktie auf dieser Basis überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Tomra Asa basierend auf der RSI-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -11,47 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,38 EUR mit dem aktuellen Kurs von 10,96 EUR vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Andererseits beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) aktuell 9 EUR, was einer Abweichung von +21,78 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die simple Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Tomra Asa 1,51 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (1,07 Prozent) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tomra Asa bei 34, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV von 31,52) eine Überbewertung von etwa 11 Prozent darstellt. Aus fundamentaler Sicht erhält Tomra Asa somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Tomra Asa-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.