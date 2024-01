Endlich tut sich wieder was bei Tokuyama!

Weitere Suchergebnisse zu "Tokuyama":

Die charttechnische Entwicklung der Tokuyama-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 2273,12 JPY. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2468 JPY (Unterschied +8,57 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (2315,99 JPY) liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,56 Prozent), was erneut zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tokuyama-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Tokuyama wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung bezüglich Tokuyama in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Tokuyama mit einer Ausschüttung von 3,08 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (2,84 %) nur leicht höher (+0,24 Prozentpunkte), wodurch die Einstufung als "Neutral" abgeleitet werden kann.