Endlich tut sich wieder was bei Tilly's!

Die Aktie von Tilly's wird derzeit anhand verschiedener Analysen bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, da ihr KGV von 23,75 im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Spezialität Einzelhandel" (36,85) um 36 Prozent niedriger liegt.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt Tilly's mit einer Rendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,36 Prozent. Daher erhält die Aktie eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich positiv, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Tilly's-Aktie sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik eine negative Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Tilly's-Aktie, wobei sie in fundamentaler Hinsicht positiver eingeschätzt wird, während das Anleger-Sentiment und die charttechnische Analyse eher negativ ausfallen.