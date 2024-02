Endlich tut sich wieder was bei The Yumy Candy Company!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Yumy Candy eingestellt waren. Die Stimmung war weder positiv noch negativ, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Yumy Candy daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Anlegerstimmungs-Rating für Yumy Candy als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Yumy Candy als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Yumy Candy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,62, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Dies führt zu einem Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung von Yumy Candy zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Yumy Candy derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,3 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,075 CAD liegt, was einer Abweichung von -75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,15 CAD führt zu einer Abweichung von -50 Prozent und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt entspricht dies dem Rating als "Schlecht".

