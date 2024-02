Endlich tut sich wieder was bei The 77 Bank!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die 77 Bank betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,8 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 39,92 eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung der 77 Bank neutral sind. Die Anzahl der Wortbeiträge deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Insgesamt ergibt sich für diesen Punkt eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse beträgt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage 3082,95 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt mit 3685 JPY um +19,53 Prozent darüber, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um +3,76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Zusammenfassend erhält die 77 Bank-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergibt überwiegend neutrale Themen. Daher wird auch auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung erzeugt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Messung der Anleger-Stimmung.

The 77 Bank kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich The 77 Bank jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen The 77 Bank-Analyse.

The 77 Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...