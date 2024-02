Endlich tut sich wieder was bei Textmunication Holdings!

Die technische Analyse der Resonate Blends-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,05 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,0235 USD lag, was einem Abstand von -53 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,02 USD, was einer Differenz von +17,5 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Resonate Blends-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 36,26 Punkten, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 35,02 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Resonate Blends-Aktie ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Es gab in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, und auch die Stärke der Diskussion blieb unverändert.

Auch das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Insgesamt ergibt sich daher in Bezug auf das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Resonate Blends-Aktie derzeit neutral bewertet wird.