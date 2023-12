Endlich tut sich wieder was bei Telefonica!

Die spanische Telekommunikationsgesellschaft Telefonica hat eine positive Dividendenpolitik, wie von unseren Analysten bestätigt wird. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 10, was eine positive Differenz von +5,09 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" darstellt. Aus diesem Grund erhält Telefonica eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Telefonica im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") eine Rendite von 9,86 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,69 Prozent, während Telefonica mit 7,17 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Telefonica-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,32 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 2,369 EUR weicht somit um +2,11 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (2,14 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt um +10,7 Prozent. In diesem Fall erhält die Telefonica-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Telefonica in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.