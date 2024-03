Endlich tut sich wieder was bei Takizawa Ham!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Takizawa Ham auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 42,86 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 60,47, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Takizawa Ham bei 3115,21 JPY, wobei der aktuelle Kurs bei 3230 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" mit einer Distanz von +3,68 Prozent zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 3258,5 JPY, was eine Distanz von -0,87 Prozent und ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wobei positive Diskussionen an zwei Tagen und negative Diskussionen an keinem Tag verzeichnet wurden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Takizawa Ham. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.