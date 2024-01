Endlich tut sich wieder was bei TWC!

In den letzten Wochen gab es keine deutlichen Veränderungen in der Kommunikation über Twc in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegenden Verschiebungen hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Twc unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass Twc derzeit -0,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -5,73 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Twc im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) eine Dividendenrendite von 1,19 % aus, was 2,84 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,03 % ist. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Schlecht".

Fundamental betrachtet ist Twc im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) aus Unternehmenssicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,34 gehandelt, was einen Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,37 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.