Endlich tut sich wieder was bei TG Therapeutics!

In den sozialen Medien wurde Tg Therapeutics in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, wie unsere Redaktion aus der Auswertung diverser Kommentare und Meinungsäußerungen herausgefunden hat. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tg Therapeutics-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 16,94 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 17,08 USD liegt, was einer Abweichung von +0,83 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 12,73 USD, liegt der letzte Schlusskurs darüber (+34,17 Prozent). Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Tg Therapeutics im letzten Jahr eine Rendite von 99,88 Prozent erzielt, was 82,55 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Biotechnologie" liegt die Rendite mit 75,24 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.

Bei den Dividenden schüttet Tg Therapeutics derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt.