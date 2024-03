Endlich tut sich wieder was bei Sutro Biopharma!

Die Stimmung und das Interesse an Sutro Biopharma haben sich über einen längeren Zeitraum hinweg stabil gezeigt. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde Sutro Biopharma in den letzten zwei Wochen eher neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer insgesamt guten Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Sutro Biopharma-Aktie einen Wert von 79,75 für den RSI7 und 60,13 für den RSI25. Dies führt zu einer neutralen Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für Sutro Biopharma abgegeben, mit 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Empfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 15 USD, was einer positiven Entwicklung um 329,8 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einstufung basierend auf der Untersuchung der Anleger-Stimmung, des Relative Strength-Index und der Analysten-Empfehlungen.