Endlich tut sich wieder was bei Stericycle!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Stericycle beträgt das aktuelle KGV 64, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" mit einem Durchschnittswert von 53 als überbewertet betrachtet wird. Somit erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Stericycle-Aktie ist "Neutral", wobei insgesamt 0 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen vorliegen. Allerdings zeigen kürzlich abgegebene Bewertungen der Analysten eine durchschnittliche Einschätzung von "Schlecht" (0 Gut, 0 Neutral, 1 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 40 USD, was einer zukünftigen Performance von -16,14 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, während die Redaktion das Rating "Neutral" vergibt.

Die Dividendenrendite von Stericycle beträgt aktuell 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Stericycle in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments durch die Redaktion führt.