Endlich tut sich wieder was bei Stem!

Weitere Suchergebnisse zu "Stem":

Die Analyse von Stem-Aktien ergibt gemischte Ergebnisse auf verschiedenen Ebenen. Wenn es um die Diskussionen im Netz geht, zeigt sich eine eher schwache Aktivität, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt neutral.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt jedoch eine bessere Bewertung ab, mit einem RSI7-Wert von 28,57, was als gut eingestuft wird, und einem RSI25-Wert von 35,86, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Stem-Aktie auf der Ebene des RSI als gut bewertet.

Die Analysten geben ebenfalls gemischte Einschätzungen ab, mit 6 guten, 4 neutralen und 1 schlechten Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9,25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 124,51 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von gut führt.

In der technischen Analyse zeigt sich auch ein uneinheitliches Bild: Der aktuelle Kurs liegt 23,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was gut ist. Allerdings liegt die Distanz zum GD200 bei -16,43 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als neutral eingestuft.