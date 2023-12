Endlich tut sich wieder was bei Stelmine Canada!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, misst die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Stelmine Canada liegt bei 66,67, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und der RSI für die Stelmine Canada liegt bei 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Größtenteils waren die Anleger an insgesamt vier Tagen neutral eingestellt, während sie sich in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Stelmine Canada unterhielten. Basierend darauf wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, und das Anleger-Sentiment ergibt insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Stelmine Canada-Aktie ein Durchschnitt von 0,12 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,08 CAD (-33,33 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,09 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-11,11 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Stelmine Canada für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Aktie von Stelmine Canada wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Stelmine Canada zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Stelmine Canada bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

