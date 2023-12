Endlich tut sich wieder was bei Sparton!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sparton liegt bei 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 67,59 im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" unter dem Durchschnitt liegt. Fundamentale Kriterien deuten darauf hin, dass Sparton unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Sparton liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 33,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Sparton eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen, und nur an vier Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Sparton daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Sparton in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führte. Die Aktie erhielt insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der negativen Kommentare.