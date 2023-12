Endlich tut sich wieder was bei Spartan Delta!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Spartan Delta als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Für die Spartan Delta-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 52 und ein RSI25-Wert von 63,68, was beide zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Spartan Delta derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 73,78%. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Spartan Delta wird größtenteils positiv bewertet, basierend auf den Kommentaren in sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer positiven, aber neutralen Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzungen für Spartan Delta zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. In den letzten Monaten liegen 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen vor, was kurzfristig auch zu einer positiven Einschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5,92 CAD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (3,01 CAD) einer positiven Empfehlung von 96,57% entspricht.

Insgesamt wird die Aktie von Spartan Delta von den Analysten als positiv bewertet.