Endlich tut sich wieder was bei Sky Metals!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In Bezug auf die Sky Metals-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 64,71, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier auf Basis des RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für Sky Metals.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Sky Metals derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,04 AUD, während der Kurs der Aktie (0,035 AUD) um -12,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Das entspricht ebenfalls der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,04 AUD, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Schlecht"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Sky Metals für die vergangenen Monate eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufgewiesen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Sky Metals insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen kann ebenfalls die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Sky Metals neutral. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass Sky Metals hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.