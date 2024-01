Endlich tut sich wieder was bei SkinBioTherapeutics!

Skinbiotherapeutics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,69 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um -12,8 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Skinbiotherapeutics im Branchenvergleich eine Outperformance von +17,49 Prozent erzielt hat. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -13,42 Prozent, und Skinbiotherapeutics übertraf diesen Durchschnittswert um 18,1 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Skinbiotherapeutics ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Stimmung bei Skinbiotherapeutics neutral bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Skinbiotherapeutics für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, ist Skinbiotherapeutics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte (3,2 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Skinbiotherapeutics liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating von "Neutral".