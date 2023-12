Endlich tut sich wieder was bei Sichuan Haite High-Tech!

Die Aktienkursperformance von Sichuan Haite High-tech in den letzten 12 Monaten betrug 8,28 Prozent, was einer Outperformance von 6,88 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche entspricht. Im Vergleich zum Industrie-Sektor lag die Rendite von Sichuan Haite High-tech um 8,84 Prozent höher, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan Haite High-tech liegt mit einem Wert von 228,03 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs von Sichuan Haite High-tech um +2,92 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten 12 Monaten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sichuan Haite High-tech-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.