Endlich tut sich wieder was bei Shenzhen Yantian Port!

Die Shenzhen Yan Tian Port-Aktie wird derzeit mit einem "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,03 CNH, während der aktuelle Kurs bei 4,86 CNH liegt, was einer Abweichung von -3,38 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (5,01 CNH) weist mit einer Abweichung von -2,99 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf.

Im Branchenvergleich erzielte die Shenzhen Yan Tian Port-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,31 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +2,45 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche dar, die im Durchschnitt um -1,14 Prozent gefallen sind. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Shenzhen Yan Tian Port mit 0,31 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,62 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Yan Tian Port beträgt 19, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" als neutral eingestuft wird. Die Aktie erhält daher aus fundamentalen Gesichtspunkten eine "Neutral"-Einschätzung.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Shenzhen Yan Tian Port. Die Diskussion war an neun Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.