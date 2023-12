Endlich tut sich wieder was bei Shenzhen Weiguang Biological Products!

Die Aktie von Shenzhen Weiguang Biological Products hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,7 Prozent erzielt, was 32,48 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" konnte die Aktie damit eine starke Performance zeigen. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Biotechnologie-Branche liegt bei 0,39 Prozent, und Shenzhen Weiguang Biological Products liegt aktuell 30,31 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wurde festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Weiguang Biological Products-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 34,27 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 37,51 CNH, was 9,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 35,75 CNH nahe diesem Wert (+4,92 Prozent), was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "gute" Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Shenzhen Weiguang Biological Products als durchschnittlich einzustufen sind. Daher wird die Aktie insgesamt als "neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der für die Shenzhen Weiguang Biological Products-Aktie derzeit bei 51,67 liegt, was als "neutral" bewertet wird. Auch der RSI25-Wert von 41 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "neutrale" Bewertung.