Endlich tut sich wieder was bei Shenzhen SED Industry!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der eine Aussage darüber treffen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Shenzhen Sed Industry-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 64, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 46,42 keine Über- oder Unterbewertung, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Shenzhen Sed Industry.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. In Bezug auf Shenzhen Sed Industry zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch nahezu unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Insgesamt erhält Shenzhen Sed Industry daher ein "Gut"-Wert.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen eine überwiegend negative Bewertung, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Shenzhen Sed Industry im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,34 Prozent erzielt, was jedoch 12,93 Prozent unter dem Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 19,97 Prozent, wobei Shenzhen Sed Industry aktuell 18,63 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.