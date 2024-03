Endlich tut sich wieder was bei Shanghai Fello Acoustics!

Der Aktienkurs von Shanghai Feilo Acoustics hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") eine Rendite von -7,23 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Haushaltsprodukte"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -22,77 Prozent verzeichnet, wobei Shanghai Feilo Acoustics mit 15,54 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Shanghai Feilo Acoustics beträgt 44 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,21, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung beim Stimmungsbild rund um Shanghai Feilo Acoustics. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ist die Shanghai Feilo Acoustics mit einem Kurs von 3,16 CNH inzwischen -1,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -11,98 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.