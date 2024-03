Endlich tut sich wieder was bei Shanghai Athub!

Die Shanghai Athub-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Kriterien analysiert. Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 20,76 CNH liegt, wobei der letzte Schlusskurs mit 19,92 CNH um -4,05 Prozent abweicht. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 17,83 CNH, wobei der letzte Schlusskurs um +11,72 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Shanghai Athub-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 44,59 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 31,68, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shanghai Athub-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Beim Sentiment und Buzz wird die Kommunikation im Netz untersucht. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Shanghai Athub damit als "Gut"-Wert bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Shanghai Athub mit einer Rendite von -11,6 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 2 Prozent darüber liegt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von -18,65 Prozent, wobei Shanghai Athub mit 7,05 Prozent deutlich darüber liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.