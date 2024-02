Endlich tut sich wieder was bei Severn Trent!

Weitere Suchergebnisse zu "Severn Trent":

Der Aktienkurs von Severn Trent weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor eine Rendite von -6,87 Prozent auf, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der Wasserversorgung verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,54 Prozent, wobei Severn Trent mit 12,41 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren überwiegend positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel Severn Trent. Die Kommentare und Meinungen in den letzten Wochen zeigen eine Häufung von positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die Dividendenrendite von Severn Trent beträgt derzeit 4,44 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 4,15 Prozent für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass Severn Trent weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse, wobei Severn Trent auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.