Endlich tut sich wieder was bei Seed!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) kann die Bewertung von Wertpapieren anhand von Auf- und Abwärtsbewegungen vorgenommen werden, um festzustellen, ob sie "überkauft" oder "überverkauft" sind. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Seed-Tokyo-Aktie, so liegt der Wert aktuell bei 74, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 76,76 eine Überkaufung an, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigte sich für Seed-Tokyo eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 709,93 JPY für die Seed-Tokyo-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 732 JPY, was einem Unterschied von +3,11 Prozent entspricht, und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 803,74 JPY, was einen Unterschied von -8,93 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich für die einfache Charttechnik insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Seed-Tokyo.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien deutet darauf hin, dass Seed-Tokyo in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet wurde, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend lässt die Analyse des RSI, des Sentiments und Buzz im Internet, der technischen Chartanalyse und der Anleger-Stimmung auf eine insgesamt "Neutral"-Einstufung für Seed-Tokyo schließen.