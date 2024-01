Endlich tut sich wieder was bei Sea!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Sea liegt bei 66,11, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 55,01 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

Langfristig gesehen wird die Sea-Aktie laut Analystenmeinungen als "Gut" bewertet, mit 4 Gut-Bewertungen, 1 Neutral-Bewertung und 0 Schlecht-Bewertungen. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Sea-Aktie beträgt 91,33 USD, was einer potenziellen Performance von 150,92 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Entwicklung wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Sea-Aktie bei 36,4 USD, was -5,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie ebenfalls -30,45 Prozent unter dem GD200, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen kaum Veränderungen in den letzten Wochen. Daher wird die Stimmung für Sea als "Neutral" und die Diskussionsstärke als erhöht eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung als "Gut".