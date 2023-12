Endlich tut sich wieder was bei AB Science!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Science in den sozialen Medien. Es wurden keine signifikanten Verschiebungen hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Bezüglich Science wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) genutzt werden. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und wird auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI-Wert für Science liegt bei 30,03, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen abdeckt, beläuft sich auf 35,13, woraus ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Science gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Science-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt bei 3,88 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,64 EUR liegt, was einem Unterschied von -6,19 Prozent entspricht. Basierend auf diesem gleitenden Durchschnitt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch einen anderen Wert (2,7 EUR) und eine Bewertung als "Gut" mit einem letzten Schlusskurs, der über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Science-Aktie daher bei der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.