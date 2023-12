Endlich tut sich wieder was bei Scape Technologies A/S!

Die Dividendenrendite der Aktie von Scape A- liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Softwarebranche einen geringeren Ertrag von 22,88 Prozentpunkten bedeutet. Das Unternehmen schüttet also weniger Dividenden aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Scape A-. Es gab weder besonders positive noch negative Reaktionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Scape A- daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Scape A- derzeit bei 0,15 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 0,1025 EUR beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -31,67 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,11 EUR, was einen Abstand von -6,82 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Scape A- liegt bei 43,3, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit 52,54 im Bereich einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die aktuelle Analyse also eine neutrale bis negative Tendenz für die Aktie von Scape A-.