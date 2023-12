Endlich tut sich wieder was bei Sanofi!

Die Aktie von Sanofi bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,8 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Mehrertrag von 3,8 Prozentpunkten bedeutet. Dies zeigt, dass die Dividenden des Unternehmens überdurchschnittlich hoch sind, was positiv für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sanofi derzeit bei 96,03 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 89,26 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von -7,05 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 88,2 EUR, was einer Differenz von +1,2 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Sanofi ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,38 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Branche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Sanofi in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung nur wenig Aktivität aufweist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionsintensität und einer Einschätzung als "Neutral" in Bezug auf die Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt eine Gesamteinstufung als "Schlecht" für Sanofi.

