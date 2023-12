Endlich tut sich wieder was bei San Holdings!

Die technische Analyse der San-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 1088,96 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1110 JPY, was einer Abweichung von +1,93 Prozent entspricht, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1078,32 JPY zeigt eine geringe Abweichung von +2,94 Prozent und führt zu einem "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der San liegt bei 40,28, was als neutral betrachtet wird, da weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Somit wird auch für diese Kategorie eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um die San-Aktie haben in den letzten Tagen weder besonders positive noch negative Schwankungen gezeigt. Weder wurden positiv noch negativ Themen aufgegriffen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch hinsichtlich der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse sowie das Anleger-Sentiment und der Buzz ein "Neutral"-Rating für die San-Aktie.