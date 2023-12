Endlich tut sich wieder was bei Safe Bulkers!

Weitere Suchergebnisse zu "Safe Bulkers":

Safe Bulkers schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 6,06 % aus, was 0,94 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 5,12 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an 11 Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich in den letzten ein bis zwei Tagen ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Safe Bulkers unterhalten. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) für Safe Bulkers liegt bei 31,71, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,19, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Safe Bulkers in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Safe Bulkers gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.