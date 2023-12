Endlich tut sich wieder was bei SK Target!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Aktie von Sk Target wird der RSI derzeit mit einem Wert von 84,62 als überkauft eingestuft, was als "Schlecht" signalisiert wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sk Target-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Mit einer Abweichung von -25,45 Prozent erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachtet, welcher ebenfalls eine Abweichung von -8,89 Prozent aufweist. Auch dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, sodass das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik erhält.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Analysten haben die sozialen Plattformen in Bezug auf Sk Target betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Sk Target festgestellt werden. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigte ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Sk Target eine Gesamtbewertung als "Neutral" hinsichtlich des RSI, der technischen Analyse und des Sentiments.