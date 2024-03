Endlich tut sich wieder was bei Rio Tinto!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Rio Tinto. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 53,19 Punkte, was darauf hindeutet, dass Rio Tinto derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 65,05 an, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Rio Tinto mit einer Rendite von -7,11 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung auf. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet weist Rio Tinto mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,83 einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (30,38) auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine positive Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 5206,26 GBP für den Schlusskurs der Rio Tinto-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5127 GBP, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 5456,38 GBP, was bedeutet, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis erhält. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Rio Tinto.