Endlich tut sich wieder was bei Rhoen Klinikum!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rhoen-klinikum mit 15 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 15,28 Euro für jeden Euro Gewinn von Rhoen-klinikum zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies 85 Prozent weniger. Der durchschnittliche Wert in der Branche "Gesundheitsdienstleister" liegt derzeit bei 105. Aufgrund dieser Zahlen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Basis des KGV als "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Rhoen-klinikum in sozialen Medien. Es wurden keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. Über Rhoen-klinikum wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Rhoen-klinikum-Aktie von 10,1 EUR mit -15,9 Prozent Entfernung vom GD200 (12,01 EUR) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, steht bei 10,94 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist. Unter dem Strich wird der Kurs der Rhoen-klinikum-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Rhoen-klinikum weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Rhoen-klinikum weder überkauft noch überverkauft (Wert: 62,5), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Rhoen-klinikum daher unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.