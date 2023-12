Endlich tut sich wieder was bei Regulus Ther.compar!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet hat gezeigt, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Regulus Therapeutics durchschnittlich ist. Dies bedeutet, dass eine normale Aktivität zu verzeichnen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Regulus Therapeutics mit einer Entfernung von 0,75 Prozent vom GD200 ein "Neutral"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da der Abstand +0,75 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Regulus Therapeutics ebenfalls als neutral einzustufen. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage zeigen Werte, die zu einer "Neutral"-Empfehlung führen. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.