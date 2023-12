Endlich tut sich wieder was bei QuMei Home Furnishings!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Qumei Home Furnishings-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 73, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Betrachten wir hingegen den RSI der letzten 25 Tage, so ergibt sich ein weniger volatiles Bild, und die Aktie wird als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ergibt sich für Qumei Home Furnishings in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Qumei Home Furnishings-Aktie derzeit bei 5,78 CNH verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 5,48 CNH notiert, ergibt sich eine negative Abweichung von -5,19 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 5,38 CNH, was einer aktuellen Differenz von +1,86 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Aktienkurs von Qumei Home Furnishings hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,97 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche eine Underperformance von -26,34 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 27,55 Prozent deutlich zurück. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.