Endlich tut sich wieder was bei Procter & Gamble!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Procter & Gamble-Aktie liegt bei 51, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen (35,8) und auch hier ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Procter & Gamble ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,93, was unter dem Branchendurchschnitt von 45 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher ein "Gut".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Procter & Gamble-Aktie bei 150,78 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 158,51 USD, was einem Abstand von +5,13 Prozent entspricht. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 151,12 USD angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich demnach eine Einstufung als "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Procter & Gamble-Analyse vom 27.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Procter & Gamble jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Procter & Gamble-Analyse.

Procter & Gamble: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...