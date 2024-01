Endlich tut sich wieder was bei Post!

Weitere Suchergebnisse zu "Post Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Post als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 56,56 und der RSI25 liegt bei 46,28, was beide zu einer Neutral-Einstufung führt. Dies ergibt das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung der Aktie hin. Kommentare und Befunde waren neutral, und auch die Diskussionen rund um die Post waren hauptsächlich neutral geprägt. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Auch die Sentiment und Buzz-Analyse zeigt keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Post bei 88,06 USD liegt, was +1,57 Prozent über dem GD200 (86,7 USD) liegt, und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 85,34 USD, was einen Abstand von +3,19 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Post-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen als "Neutral" bewertet wird, sowohl in Bezug auf den Relative Strength Index, die Stimmung in den sozialen Medien als auch die technische Analyse.