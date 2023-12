Endlich tut sich wieder was bei Pacific Textiles!

Der Aktienkurs von Pacific Textiles hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der zyklischen Konsumgüter eine Rendite von -45,04 Prozent erzielt, was mehr als 49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von 19,18 Prozent, was bedeutet, dass Pacific Textiles mit einer Rendite von -45,04 Prozent mehr als 64,21 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Ein weiterer Indikator, der für die Analyse herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI der letzten 7 Tage für die Pacific Textiles-Aktie beträgt derzeit 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 60,34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Pacific Textiles.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird Pacific Textiles im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 12,54 im Vergleich zum Branchen-KGV von 32,89, was einer Abweichung von 62 Prozent entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Kennzahlen gibt es eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von 1,35 HKD der Pacific Textiles-Aktie derzeit -6,9 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie ebenfalls -30,05 Prozent unter dem GD200, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.