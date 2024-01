Endlich tut sich wieder was bei Noumi!

Die Diskussionen rund um Noumi auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Noumi sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Noumi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,11 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,11 AUD) liegt auf ähnlichem Niveau (Unterschied 0 Prozent), weshalb wir die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewerten. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,1 AUD) über dem gleitenden Durchschnitt (+10 Prozent). Somit wird die Noumi-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Noumi-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Noumi-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 80 liegt. Für die letzten 25 Handelstage liegt der RSI bei 43,81, was bedeutet, dass Noumi hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Noumi damit ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Noumi-Aktie, basierend auf den Diskussionen in sozialen Medien, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.