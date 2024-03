Endlich tut sich wieder was bei Northland Power:!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Northland Power 10 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Kurzfristig gesehen gab es innerhalb eines Monats 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was darauf hinweist, dass die Aktie zuletzt als "Gut" eingestuft wurde. Das durchschnittliche Kursziel für Northland Power liegt bei 31,4 CAD, basierend auf den Meinungen der Analysten. Dies würde einem Anstieg von 38,57 Prozent vom letzten Schlusskurs (22,66 CAD) entsprechen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Northland Power-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Im Vergleich zur "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche hat Northland Power in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -27,27 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -15 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -12,27 Prozent. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" hatte eine mittlere Rendite von -12,27 Prozent, wobei Northland Power 15 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, schüttet Northland Power derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Der Unterschied beträgt 0,6 Prozentpunkte (4,98 % gegenüber 5,58 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Northland Power-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Vergleicht man dies mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis (58,76), ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Northland Power.