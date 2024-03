Endlich tut sich wieder was bei North Dallas Bank!

Die North Dallas Bank & liegt mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,01 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt von 34,28 (1 Prozent) in der Handelsbanken-Branche. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die North Dallas Bank & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,14 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt um -0,5 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,64 Prozent im Branchenvergleich für die North Dallas Bank &. Im Vergleich dazu hatte der Finanzsektor insgesamt eine mittlere Rendite von 7,41 Prozent im letzten Jahr, und die North Dallas Bank & lag mit 8,74 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der North Dallas Bank & derzeit bei 53,47 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 50,65 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -5,27 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 50,65 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sichtweise betrachtet als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Neutral" vergeben.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet die North Dallas Bank & derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Handelsbanken-Branche. Mit einem Unterschied von 136,11 Prozentpunkten (2,64 % gegenüber 138,75 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".