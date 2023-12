Endlich tut sich wieder was bei Netlist!

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung gegenüber Netlist deutlich verschlechtert. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. In Bezug auf die Anzahl der Beiträge gab es jedoch keine signifikanten Unterschiede. Insgesamt wird Netlist daher hinsichtlich des Sentiments und des Buzz als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Netlist derzeit bei 2,84 USD liegt, während der tatsächliche Aktienkurs bei 1,2 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -57,75 Prozent in Bezug auf den GD200 und von -12,41 Prozent in Bezug auf den GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Netlist liegt bei 35,71, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Ebenso ergibt der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktienkurse über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird daher die technische Analyse von Netlist als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich, dass Netlist derzeit keine Dividende ausschüttet, was zu einer negativen Differenz von -11598,76 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aus diesem Grund erhält Netlist eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Dividendenpolitik.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Netlist in verschiedenen Bereichen wie Stimmung, technischer Analyse und Dividendenpolitik negativ bewertet wird. Dies sollte von potenziellen Investoren berücksichtigt werden.