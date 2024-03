Endlich tut sich wieder was bei Mr Price!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit lässt sich eine Aussage treffen. Für die Aktie von Mr Price beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 53. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 44,64 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit. Somit erhält das Wertpapier auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Mr Price daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Mr Price-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 4,86 Prozent auf, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 3,91 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Mr Price. Daher wird die Aktie auch diesbezüglich mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Dies zeigt sich in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen, die sich mit dem Wert befasst haben. Zudem wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Beurteilung erhält die Anleger-Stimmung ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt die Analyse von Mr Price in verschiedenen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung, einschließlich des RSI, der Dividende, des Sentiments und des Anlegerverhaltens.